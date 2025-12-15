ごちゃつきがちなキッチンやリビングもすっきり！片付けのプロが「これだけは手放せない」と話す、無印良品の収納アイテムを3つ紹介します。教えてくれたのは夫・8歳の子どもとの3人暮らしの整理収納アドバイザー・岸上のぞみさん（30代）です。麻のボックスにオモチャを収納。ナチュラルな素材がお気に入りナチュラルな素材でつくられていて、どの部屋にもなじむのが「ポリエステル麻ソフトボックス（長方形 中は税込890円）」