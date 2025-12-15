ごちゃつきがちなキッチンやリビングもすっきり！ 片付けのプロが「これだけは手放せない」と話す、無印良品の収納アイテムを3つ紹介します。教えてくれたのは夫・8歳の子どもとの3人暮らしの整理収納アドバイザー・岸上のぞみさん（30代）です。

麻のボックスにオモチャを収納。ナチュラルな素材がお気に入り

ナチュラルな素材でつくられていて、どの部屋にもなじむのが「ポリエステル麻ソフトボックス（長方形 中は税込890円）」。サイズ・デザイン展開が10種類以上あり、麻の素材感がインテリアのジャマをしないところが気に入っています。

【写真】オモチャ収納には「麻ソフトボックス」を使う

また、側面がやわらかいところもポイント。もののサイズが大きくても少しなら広げられるので、収納の自由度が高いです。使わないときもたたんでしまえて、保管場所にも困りません。

わが家では、フタなしのものを子どものオモチャ収納として活用。ポイポイ入れられて手軽ですし、子どもでも取り出しや片付けがラクで重宝しています。

●ホコリを避けたいものにはフタつきがおすすめ

ちなみにフタつきのタイプも愛用中。寝室にあるものには、シーズンオフの子ども服などを保管しています。さらにシーズンオフの浮き輪や水着といった水遊びグッズも、フタつきのものに入れて枕棚へ。ホコリよけになるので、長期間使わないものを入れるのに便利です。

ほかにも、洗面所の棚にも設置。散らかりがちな洗濯ネットや、入浴後すぐに使う保湿グッズなど、頻度の高いものをワンアクションで取り出せる収納にしています。

収納スペースがすぐ誕生！壁につける単体フック

「ここに収納スペースが欲しい」と思っても、賃貸マンションや分譲住宅には設置されていないことがよくあります。そのときは「壁に付けられる家具フック（税込990円）」を愛用。画びょうよりも細い専用の針が付属しており、壁にあけた穴が目立ちにくいので助かっています。

3連フックがついた横長タイプも売られていますが、個人的には1個単体のものをよく使っています。単体タイプは、フックの間隔や配置を自由に決められるのがメリット。階段の踊り場のようなちょっとした場所にもつけやすく、見た目もかわいいので気に入っています。

●キッチンや玄関にも設置できてラク！

先ほどのフックはキッチンや階段につけて、エプロンや掃除用のモップをかけています。また、玄関のフックには子どもが学校へ毎日持って行くハンカチとティッシュが入ったカゴをつるすことに。靴を履く直前に小物をサッと取れるので、忘れ物防止にもつながっています。

ファイルボックスは水回りでも大活躍

最後は、王道アイテムともいえる「ファイルボックス」。サイズ違いも含めると25個あります。わが家では書類収納のほか、キッチンや洗面台下の収納にも重宝しています。

たとえば、洗面台下のファイルボックスには、掃除用洗剤やシャンプーなどを入れてストック。キッチンではハーフサイズを使って、調味料やスポンジなどのストック品をしまっています。水筒のように高さのあるものは、通常サイズのものにしまっています。

ファイルボックス＋ブックスタンドで仕切ってすっきり

先ほど紹介したファイルボックスですが、水筒を入れると奥の空間が少し余ってしまいます。そんなときは、無印良品の「スチール仕切板（中サイズ・税込450円）」を仕切りとして活用。奥にはストック分のラップを入れて、あきスペースもうまく使えるよう工夫しています。

シンプルで使い方の幅が広い無印良品グッズを紹介しました。すっきり暮らすためのヒントになれば幸いです。