今回の大規模火災で大分市は市営住宅への入居を希望する被災者に対し、15日から2回目の募集を始めました。仮住まいの現状についてまとめました。 【写真を見る】被災者の市営住宅入居2次募集避難所にはなお67人佐賀関大規模火災 大分市が被災者の仮住まいとして用意した市営住宅には現在、27世帯の入居が決まっています。12世帯が入居できなかったため、市は15日から16日まで2回目の募集を受け付けています。 今回用意され