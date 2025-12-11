セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）のセブン−イレブンが、プライベートブランド（PB）「セブンプレミアム ゴールド」シリーズのリニューアル商品「金の3種きのこクリーム」「金のボロネーゼ」「金の蟹トマトクリーム」の3種類を12月16日から順次発売します。【写真】おいしそう！リニューアルされた“生パスタ”完成品を一挙、公開！同シリーズは、生パスタを使用した冷凍食品。今回、リニューアルを図り、デ