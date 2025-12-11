セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）のセブン−イレブンが、プライベートブランド（PB）「セブンプレミアム ゴールド」シリーズのリニューアル商品「金の3種きのこクリーム」「金のボロネーゼ」「金の蟹トマトクリーム」の3種類を12月16日から順次発売します。

【写真】おいしそう！ リニューアルされた“生パスタ” 完成品を一挙、公開！

同シリーズは、生パスタを使用した冷凍食品。今回、リニューアルを図り、デュラム小麦100％にこだわった生パスタをオリジナル製法で仕上げることで、力強いもっちり食感を実現したとのことです。きのこクリーム、ボロネーゼ、蟹トマトクリームなど、素材本来の旨味を引き出すソースとの相性もさらに向上しているということです。

「金の3種きのこクリーム」は、マッシュルーム、エリンギ、ぶなしめじの3種類のきのこを使用。「金のボロネーゼ」は、直火で焼き上げた牛ひき肉と赤ワインを使って肉のごろごろ感と風味豊かにしたボロネーゼソースと、ホワイトソースの二層仕立てのソースを組み合わせた生パスタ。「金の蟹トマトクリーム」は本ズワイ蟹のうまみを感じるトマトソースとホワイトソースで仕立てた一品になっています。

価格は、「金の3種きのこクリーム」が462円（以下、税込み）、「金のボロネーゼ」と「金の蟹トマトクリーム」が494円です。

担当者は「『セブンプレミアム ゴールド 冷凍パスタ』シリーズを生パスタへとリニューアルし、さらにおいしく生まれ変わりました」とコメントしつつ、「麺はデュラム小麦100％にこだわり、独自製法で仕上げることで、もっちりとした食感を実現しています。生パスタと素材のうまみを引き立てるぜいたくなソースを組み合わせることで、冷凍パスタとは思えない本格的な味わいに仕上がりました。ぜひこの機会に、新しくなった『セブンプレミアム ゴールド 冷凍パスタ』シリーズで、手間いらずのちょっと特別な食事をお楽しみください」とアピールしています。