嵐の相葉雅紀と井上清華アナウンサーが司会を務める、フジテレビ系音楽の祭典『2025 FNS歌謡祭』の第2夜が、きょう10日午後6時30分から午後9時54分まで放送される。それに先立って、タイムテーブルが公開された。【写真】12月10日放送『FNS歌謡祭』第2夜出演者タイムテーブルは以下の通り。同時間帯内のアーティスト名は50音順となっている。【『2025 FNS歌謡祭』第2夜タイムテーブル】■午後6時30分〜IMP.「KISS」ILLIT「恋人