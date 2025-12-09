今年で4回目の開催に出場機会に恵まれない選手の移籍活性化を目指す「第4回現役ドラフト」が9日に行われ、日本野球機構（NPB）は移籍する選手を発表した。ソフトバンクの佐藤直樹外野手ら、今季1軍で活躍した選手の名前もあった。佐藤直は2019年ドラフト1位で入団。俊足を武器に今季はキャリアハイの104試合に出場し、打率.239、5本塁打18打点、10盗塁といずれも自己最高の成績を残していた。2022年の第1回で飛躍したのが、