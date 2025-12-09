今年で4回目の開催に

出場機会に恵まれない選手の移籍活性化を目指す「第4回現役ドラフト」が9日に行われ、日本野球機構（NPB）は移籍する選手を発表した。ソフトバンクの佐藤直樹外野手ら、今季1軍で活躍した選手の名前もあった。2巡目は実施されなかった。

佐藤直は2019年ドラフト1位で入団。俊足強肩を武器に今季はキャリアハイの104試合に出場し、打率.239、5本塁打18打点、10盗塁といずれも自己最高の成績を残していたが、楽天への移籍が決まった

昨季ウエスタン・リーグで首位打者に輝いた阪神の井上広大外野手はロッテに移籍。日本ハムと巨人、オリックスと西武、中日とDeNAは実質的に両チーム間でトレードした形となった。

2022年の第1回で飛躍したのが、細川成也外野手（DeNA→中日）と大竹耕太郎投手（ソフトバンク→阪神）だ。細川は移籍後から3年連続で20本塁打を放ち、長打力不足のチームで頼もしい主砲に成長した。また大竹も2年連続で2桁勝利をマークし、今季も9勝を挙げて優勝に貢献した。

2023年の第2回では、水谷瞬外野手（ソフトバンク→日本ハム）が1軍デビューを果たすと、交流戦MVPにも輝いた。今季は自身初の2桁本塁打を放った。2024年の第3回では田中瑛斗投手（日本ハム→巨人）はチーム2位タイの62試合に登板し1勝3敗、防御率2.13で36ホールドをマークした。

一方、第1回で移籍した12人のうち来季も支配下に残っているのは細川と大竹の2人のみ。第2回では12人のうち6人が既に戦力外、昨年の第3回でも4人がわずか1年で戦力外となるなど、成功例の裏で厳しい現実も見える。

○今年の結果は下記の通り

日本ハム→巨人 松浦慶斗

広島→ヤクルト 大道温貴

中日→DeNA 濱将乃介

DeNA→中日 知野直人

ヤクルト→阪神 濱田太貴

楽天→広島 辰見鴻之介

巨人→日本ハム 菊地大稀

ソフトバンク→楽天 佐藤直樹

オリックス→西武 茶野篤政

阪神→ロッテ 井上広大

西武→オリックス 平沼翔太

ロッテ→ソフトバンク 中村稔弥（Full-Count編集部）