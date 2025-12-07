新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、新番組『禁欲倶楽部〜もう、我慢できないです〜』を12月13日（土）夜６時より、「ABEMA」にて全５話一挙独占配信することを決定した。本番組は、欲望にまみれた芸人たちが、あらゆる“欲”を禁じられた空間でさまざまなミッションに挑戦し、賞金をかけた生き残りバトルを展開するサバイバルバラエティ。 何も知らされずに怪しげな部屋に集められた芸人たちは、禁欲を強いられる中で食欲