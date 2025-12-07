忍耐と心理戦…狂気の禁欲バトル『禁欲倶楽部』ABEMAで開幕
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、新番組『禁欲倶楽部〜もう、我慢できないです〜』を12月13日（土）夜６時より、「ABEMA」にて全５話一挙独占配信することを決定した。
本番組は、欲望にまみれた芸人たちが、あらゆる“欲”を禁じられた空間でさまざまなミッションに挑戦し、賞金をかけた生き残りバトルを展開するサバイバルバラエティ。
何も知らされずに怪しげな部屋に集められた芸人たちは、禁欲を強いられる中で食欲、性欲、睡眠欲などを刺激する過酷なミッションを課される。ミッションの中で他者よりも多く欲望を解放してしまったが者が脱落。最も己の欲をコントロールし、最後まで生き残った芸人が賞金を手にする。ライバルたちとの心理戦だけでなく、“己の欲望”と戦う忍耐勝負。極限まで“禁欲”させられた芸人たちの“人間”のリアルな部分がダダ漏れになる瞬間に注目だ。
番組MCには小籔千豊、霜降り明星・せいやが決定したほか、“禁欲”された空間で賞金獲得を目指すサバイバルには、お見送り芸人しんいち、空気階段・鈴木もぐら、きしたかの・高野正成、モグライダー・ともしげ、ラランド・ニシダ、トム・ブラウン・みちお、みなみかわ、スカチャン・ヤジマリー。の参加が決定。８人の芸人たちが繰り広げる欲望にまみれた真剣バトルを、MCの２人がモニタリングする。
番組放送決定にあたり、収録を終えたMC陣と参加メンバーからコメントが到着。芸人たちの欲望渦巻くバトルを見届けたMCの小籔は「メンツは最高でしたね。人間の嫌な部分が出ていたし、おもろかった」「欲を禁じられるとかの範囲じゃない辛さがありそうな、すごい戦いでした」とコメント。同じくMCを務める霜降り明星・せいやも「まず地上波では絶対に観られないような部分もあります。見たことない競技がありましたね（笑）」「芸人というか、もう人間の戦いです。観たことないものが観られると思います」と感想を寄せている。
さらに、バトルに参加したみなみかわは「これどこまで流すんですか？令和にこんな…令和とかでなく昭和でもなかったです」「正直、僕は使えるところ２分くらいしかないと思っています。どういう仕上がりになっているのか、ぜひ観てください」と収録を振り返り、空気階段・もぐらからは「人間というものは欲があるから人間なんだなというのと同時に、欲が溢れて人間じゃなくなる瞬間が多々ありました」「シラフで見ると身体に変調をきたす方もいるかもしれないので。わたしからはそれだけ、注意事項としてお伝えします。『禁欲倶楽部』観てください、観られるならね」と、視聴者に向けてのメッセージも。また、お見送り芸人しんいちは「頭おかしい番組始めたな、ABEMA。どうすんの？これ全部使うの！？」「怖すぎる、この番組！おかしい！」と悲痛のコメントを寄せ、ラランド・ニシダも「今まで受けたドッキリ系の中で一番過激でしたし、自分でもどうなっているか早く観たいです」「彼女には観ないでほしい。僕の彼女以外はぜひご覧ください」と語っている。
禁じられることで欲望に支配されていく芸人たちの極限サバイバルバトル。己を律し、最後まで生き残れるのは誰なのか…？新番組『禁欲倶楽部〜もう、我慢できないです〜』は12月13日（土）夜６時より、「ABEMA」にて１話無料・全５話一挙独占配信。
（C）AbemaTV, Inc.
本番組は、欲望にまみれた芸人たちが、あらゆる“欲”を禁じられた空間でさまざまなミッションに挑戦し、賞金をかけた生き残りバトルを展開するサバイバルバラエティ。
何も知らされずに怪しげな部屋に集められた芸人たちは、禁欲を強いられる中で食欲、性欲、睡眠欲などを刺激する過酷なミッションを課される。ミッションの中で他者よりも多く欲望を解放してしまったが者が脱落。最も己の欲をコントロールし、最後まで生き残った芸人が賞金を手にする。ライバルたちとの心理戦だけでなく、“己の欲望”と戦う忍耐勝負。極限まで“禁欲”させられた芸人たちの“人間”のリアルな部分がダダ漏れになる瞬間に注目だ。
番組放送決定にあたり、収録を終えたMC陣と参加メンバーからコメントが到着。芸人たちの欲望渦巻くバトルを見届けたMCの小籔は「メンツは最高でしたね。人間の嫌な部分が出ていたし、おもろかった」「欲を禁じられるとかの範囲じゃない辛さがありそうな、すごい戦いでした」とコメント。同じくMCを務める霜降り明星・せいやも「まず地上波では絶対に観られないような部分もあります。見たことない競技がありましたね（笑）」「芸人というか、もう人間の戦いです。観たことないものが観られると思います」と感想を寄せている。
さらに、バトルに参加したみなみかわは「これどこまで流すんですか？令和にこんな…令和とかでなく昭和でもなかったです」「正直、僕は使えるところ２分くらいしかないと思っています。どういう仕上がりになっているのか、ぜひ観てください」と収録を振り返り、空気階段・もぐらからは「人間というものは欲があるから人間なんだなというのと同時に、欲が溢れて人間じゃなくなる瞬間が多々ありました」「シラフで見ると身体に変調をきたす方もいるかもしれないので。わたしからはそれだけ、注意事項としてお伝えします。『禁欲倶楽部』観てください、観られるならね」と、視聴者に向けてのメッセージも。また、お見送り芸人しんいちは「頭おかしい番組始めたな、ABEMA。どうすんの？これ全部使うの！？」「怖すぎる、この番組！おかしい！」と悲痛のコメントを寄せ、ラランド・ニシダも「今まで受けたドッキリ系の中で一番過激でしたし、自分でもどうなっているか早く観たいです」「彼女には観ないでほしい。僕の彼女以外はぜひご覧ください」と語っている。
禁じられることで欲望に支配されていく芸人たちの極限サバイバルバトル。己を律し、最後まで生き残れるのは誰なのか…？新番組『禁欲倶楽部〜もう、我慢できないです〜』は12月13日（土）夜６時より、「ABEMA」にて１話無料・全５話一挙独占配信。
（C）AbemaTV, Inc.