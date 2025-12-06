´Å¤¯¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡£¤·¤«¤·¶áÇ¯¡¢¥«¥«¥ª¤Î¶¡µëÉÔÂ­¤Ë¤è¤ê²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥«¥«¥ª¤ËÂå¤ï¤ë¸¶ºàÎÁ¤ò»È¤Ã¤¿¡È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÉ÷¤Î¤ª²Û»Ò¡É¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«Ê¹¤­¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÖÂåÂØ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Ì£¤âÉ÷Ì£¤â¡¢¤½¤Î°ã¤¤¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£¥«¥«¥ª¤ò»È¤ï¤º¤Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎÌ£¤Ë¶á¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÁÇËÑ¤Êµ¿Ìä¤ò¡¢¼ÂºÝ¤Ë¾¦ÉÊ¤òÀ½Â¤