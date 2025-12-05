2025年12月に開設5周年を迎えるちいかわ公式WEB SHOP「ちいかわマーケット」、5周年を記念した限定マスコットの予約販売や、プレゼント企画が発表された。＞＞＞限定グッズやノベルティをチェック！（写真19点）5周年という大きな節目を記念し、「ちいかわマーケット」限定マスコットの予約販売のほか、記念ノベルティのプレゼント、オリジナルBOXのリニューアルが決定。まず限定マスコットの「配達員さんなマスコット（全8種）」