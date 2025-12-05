ちいかわ公式WEB SHOP「ちいかわマーケット」が開設5周年！ 限定グッズやプレゼント企画決定
2025年12月に開設5周年を迎えるちいかわ公式WEB SHOP「ちいかわマーケット」、5周年を記念した限定マスコットの予約販売や、プレゼント企画が発表された。
5周年という大きな節目を記念し、「ちいかわマーケット」限定マスコットの予約販売のほか、記念ノベルティのプレゼント、オリジナルBOXのリニューアルが決定。
まず限定マスコットの「配達員さんなマスコット（全8種）」は、「ちいかわ」のキャラクターたちが「ちいかわマーケット」の配達員の衣装を身にまとった特別な限定デザイン。
ラインナップは、「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」「モモンガ」「くりまんじゅう」「ラッコ」「シーサー」「古本屋」の全8種類。
1会計8800円（税込）以上の購入で「おかおバッジ（全3種）」からランダムで1個プレゼント、1会計4400円（税込）以上の購入で「ミニカゴ」が1個プレゼントされる。購入方法を工夫して、ぜひこの機会に手に入れてほしい。
さらに、「ちいかわマーケット」にて、1回のお会計で3300円（税込）以上購入した方にお届けしているオリジナルBOXのデザインがリニューアルされる。12月19日（金）11時以降の対象のご注文は、デザインが新しくなったオリジナルBOXでお届けされる。
（C）nagano
