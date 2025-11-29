【ロンドン＝市川大輔】欧州の航空機大手エアバスは２８日、主力旅客機のＡ３２０シリーズについて、強い太陽放射により飛行制御に欠かせないデータが破損する可能性があると発表した。安全性確保のため、航空会社に対し、運航前にソフトウェアの更新を行うことを求めている。ＡＦＰ通信によると、更新が必要な機体は世界で約６０００機に上り、航空便に影響も出ている。日本の航空会社では、全日本空輸やスターフライヤーなど