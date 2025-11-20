新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、大谷翔平、ベッツ、フリーマンをはじめ多くのスター選手が所属するロサンゼルス・ドジャースを率いて昨シーズンのワールドチャンピオンに導いた名将、デーブ・ロバーツ氏への「ABEMA」独占のインタビュー企画『おはようロバーツ』#30・#31を11月14日（金）より配信した。本配信回では、MLBワールドシリーズ２連覇達成から１週間後、サンディエゴにあるロバーツ監督の自宅を初訪問。激闘