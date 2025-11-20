かまいたち山内健司、濱家隆一がMCを務める19日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」にツートライブ、ダブルヒガシ、アインシュタイン河井ゆずるがゲスト出演。関西司会人の裏側の余談が繰り広げられた。アインシュタイン河井は、上沼恵美子の番組の前説を初めて担当する際、楽屋にあいさつに行った。「初めまして、前説を担当させていただきますアインシュタインです」。ブサイク顔が売りの相方の稲田も一緒にあいさつ