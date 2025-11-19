Ｊ２甲府は１９日、不倫疑惑の渦中にあるＤＦ山本英臣（４５）が活動停止になったことを発表した。山本は１８日付の「週刊女性」で不倫疑惑が報じられ、大きな波紋を呼んでいた。こうした事態を受けて、甲府は公式サイトで「この度の一部週刊誌報道を経て、山本英臣選手本人からクラブに関係する皆様に迷惑がかからぬよう活動自粛の申し出があった事から、本日（１１／１９）より活動停止することになりましたので、お知らせい