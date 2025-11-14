回転寿司（ずし）チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司（大阪府堺市）と、人気テレビアニメ「SAKAMOTO DAYS」とのコラボキャンペーン第2弾が11月14日、スタートします。2500円（税込み）の会計ごとに、坂本太郎、朝倉シン、南雲らメインキャラクターがデザインされた2026年クリアポスターカレンダー（全4種）がもらえるプレゼントキャンペーンが展開されます。【写真】「SAKAMOTO DAYS」コラボ2026年クリアポスターカレンダ