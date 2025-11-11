¤ªÆÀ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â¿¿ôÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¥»¡¼¥ë¤¬¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×Åìµþ¤È¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¹¥È¥¢Å¹ÊÞ¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¡ä¡ä¡ä¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¤ªÆÀ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿10ÅÀ¡Ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾¦ÉÊ¤¬¤ªÆÀ¤Ê²Á³Ê¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤­¤ë¡¢Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¥»¡¼¥ë¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤äºÇ¿·¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò´Þ¤àË­ÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬¡¢ºÇÂç40¡ó