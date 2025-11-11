【ディズニーストア】ブラックフライデーはブラックが似合うアイテムがお得に！ 限定品も登場
お得なアイテムが多数登場するブラックフライデーセールが、ディズニーフラッグシップ東京とディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストアで11月21日（金）より開催される。
＞＞＞限定アイテムやお得なアイテムをチェック！（写真10点）
ディズニーストアにて、さまざまな商品がお得な価格で購入できる、年に一度のブラックフライデーセールが開催される。
限定アイテムや最新アイテムを含む豊富なラインナップが、最大40％OFFのスペシャルプライスで提供される。
今年の目玉商品として、ブラックフライデーにちなんだ ”ブラックスタイル” のミッキーマウスやミニーマウスのぬいぐるみとぬいぐるみキーチェーンが限定で登場。星柄のアクセントがあしらわれた黒い耳付きフードが目を引く全身 ”ブラック” の、この時期だけの特別なアイテムだ。
このほか、ブラックフライデーセールでは、『ティム・バートン ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』やディズニーヴィランズなど、 ”ブラック” が似合うキャラクターアイテムが、対象商品をいずれか2点以上の購入で30％OFFとなるほか、キッズ向けのおもちゃやアパレル、お菓子、2026年のカレンダーや手帳など、バラエティ豊かなアイテムが用意される。
これからのホリデーシーズンに向けて、ギフトや自分へのご褒美選びにも、ぜひこの特別な機会に、ディズニーストアでお得にショッピングを楽しんでみては。
（C） Disney
