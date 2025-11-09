ドミノ・ピザ ジャパン（東京都品川区）の宅配ピザチェーン「ドミノ・ピザ」が、ビーフと海老（えび）を使った新商品「炭火焼ビーフと海老の贅沢（ぜいたく）ハーフ＆ハーフ」を11月17日から期間限定で販売します。【写真】「ジョブチューン」でおなじみの大山幸恵さん！「プレミアムローストチキン」本格ビジュアルも！新商品は、職人が炭火で焼き上げた香ばしくジューシーな「炭火焼ビーフ」と、1ピースに1尾まるごと使用