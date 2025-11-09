森下龍矢とともにイングランド2部リーグのブラックバーンでプレーする大橋祐紀。8日の第15節ダービー・カウンティ戦で2試合連続ゴールを決めた。大橋は前節ブリストル・シティ戦で頭部を負傷し、この試合では黒いバンテージを巻いて出場。後半20分にペナルティエリア内で倒されてPKを獲得すると、それを自ら決めてみせた。相手GKを右に飛ばせるキックを見せつつ、蹴る瞬間にコースを変え、真ん中に蹴り込んだ。ただ、チームは1-2で