10月24日、女性初の総理大臣となった高市早苗首相（64）の所信表明演説中に、大きな声でヤジを飛ばし、「演説妨害だ」「日本の恥だ」「礼儀に欠ける」と批判が殺到していた立憲民主党の水沼秀幸議員（35）が、ついに自身のX（旧Twitter）で謝罪文を公開した。「水沼議員は所信表明が行われる前に“物価高対策や政治改革、そして経済政策、しっかり話を聞き、今後の活動・論戦に備えて参りたい”と自身のXで発信していたにも関わ