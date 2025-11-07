世界中で熱烈な支持を集めるNetflixシリーズ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』。その記念日である“ストレンジャー・シングス・デー”の11月6日、都内でファンイベントが開催された。会場にはシリーズを愛する来場者らが集い、作品の魅力や、いよいよ配信が迫る最終章・シーズン5への期待を語り合った。【画像】撮影で使用した小道具の一部が“来日”本作は、1980年代の小さな町ホーキンスに突如出現した＜裏側の世界＞