分配金の一部遅延などで投資家とトラブルになっている投資商品「みんなで大家さん」問題で、被害弁護団は11月5日、大阪地裁に第1次提訴の訴状を発送したと発表した。弁護団によると、第1次提訴の原告1,191人、出資総額は114億3,700万円に達する。第2次提訴説明会も予定しているという。被害弁護団は、リンク総合法律事務所（千代田区）の弁護士を中心に結成されている。「みんなで大家さん」をグループで手がける共生バンクグ