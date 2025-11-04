元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄が、日経トレンディ「今年の顔」に選出された。森は４日までに、自身のインスタグラムを更新し、背中が大きく開いた白いドレス姿をアップした。「日経トレンディ『今年の顔』に選んでいただきました。思いがけない形で名前を挙げていただけて、すごく光栄です」と報告。「まさか自分が、という気持ちと、支えてくださった皆さんへの感謝でいっぱいです」と率直な気持ちをつづり、