中国の習近平国家主席は10月30日〜11月1日に韓国慶州を訪れ、APEC第32回非公式首脳会議に出席し、韓国を国賓訪問しました。日程の終了に当たり、王毅外交部長は随行記者に訪問の状況について説明しました。王部長は、「今回の訪問は中国共産党第20期中央委員会第4回全体会議(四中全会)閉幕後、習主席が参加した重要な首脳外交イベントだ」と述べ、習主席は3日間で10回以上に及ぶ二国間・多国間活動に出席するとともに、APEC非公