タレントの藤本美貴が27日、都内にて開催された京王電鉄の「新型通勤車両『2000系』プレス向け取材会」に登壇した。2026年１月31日にデビュー予定の新型通勤車両「2000系」は、“もっと、安全に、そして安心して、これからもずっと、のっていただける車両を。全ての世代に、やさしく、そして、ワクワクしてもらえる車両を”とのコンセプトのもと、車内設備については乗客や京王電鉄社員などを対象に実施したアンケートの結果や座談