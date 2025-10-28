米カリフォルニア州にあるグーグル本社近くの看板＝2019年5月（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米グーグルは27日、米中西部アイオワ州にある再稼働予定の原発「デュアン・アーノルド・エナジー・センター（DAEC）」から電力を購入すると発表した。人工知能（AI）やクラウド事業で膨らむ電力需要に対応する。AIを巡る大競争時代に突入し、これを支えるデータセンターの電力消費は膨らんでいる。電力需要の逼迫懸念が強ま