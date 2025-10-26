¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¡ÚMLB¡ÛB¥¸¥§¥¤¥º ¡¼ ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡¦¥È¥í¥ó¥È¡Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï25Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ç¤ÏÁ°Æü¤ËÂ³¤¤¤Æ¡ÖWe don¡Çt need you¡Ê¤ªÁ°¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡Ë¡×¤ÎÂç¹ç¾§¤ò¼õ¤±¤¿¡£ÂçÃ«¤¬ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¤Þ¤º¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¥Õ¥¡¥ó¤¬Âç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¡£³Æ½ê¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¡ÖWe don¡Çt need you!¡×