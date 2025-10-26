ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¤Þ¤¿¤â¡Ö¤ªÁ°¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¡¡Ï¢Æü¤ÎÂç¹ç¾§¡Ä½é²ó¤«¤éµå¾ìÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢º¸Èô¤ËÅÝ¤ì¤ë
¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï
¡ÚMLB¡ÛB¥¸¥§¥¤¥º ¡¼ ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡¦¥È¥í¥ó¥È¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï25Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ç¤ÏÁ°Æü¤ËÂ³¤¤¤Æ¡ÖWe don¡Çt need you¡Ê¤ªÁ°¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡Ë¡×¤ÎÂç¹ç¾§¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤¬ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¤Þ¤º¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¥Õ¥¡¥ó¤¬Âç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¡£³Æ½ê¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¡ÖWe don¡Çt need you!¡×¤È¶«¤Ó¤À¤·¤ÆÂç¹ç¾§¤Ë¡£¤½¤Î¸å¡ÖLet¡Çs go Blue Jays!¡×¤Î¥³¡¼¥ë¤ËÊÑ²½¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¥¬¥¦¥¹¥Þ¥ó¤ÈÂÐÀï¤·¤¿ÂçÃ«¤Ï3µåÌÜ¤òÂÇ¤Ã¤Æº¸Èô¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤¬FA¤È¤Ê¤Ã¤¿2023Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¤Ï¥È¥í¥ó¥È¹Ô¤¤ÎÈô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤Ã¤¿¡È¸íÊó¡É¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÂçÃ«²ÃÆþ¤Î¸ªÆ©¤«¤·¤ò¿©¤é¤Ã¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¥Õ¥¡¥ó¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½¤ÎºÝ¤ËÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤òÍá¤Ó¤»¡¢ÂçÎÌ¥ê¡¼¥É¤Î9²ó¤Ë¤ÏÂÇÀÊ¤ËÎ©¤ÄÂçÃ«¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖWe don¡Çt need you¡×¤Î¥³¡¼¥ë¤òÍá¤Ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë