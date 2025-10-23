『サンリオキャラクターズぽよよんえあぽ〜と』第六弾が到着！パイロット姿の「あひるのペックル」とCA姿の「こぎみゅん」の「BIGぬいぐるみ」が新登場する。☆第6弾デザインぬいぐるみをチェック！（写真5点）＞＞＞10月24日（金）より、モーリーファンタジー・PALOにて展開開始される可愛いサンリオキャラクターズのぬいぐるみをご紹介♪サンリオのキャラクターたちの ”空港” をテーマにしたオリジナルデザインが楽しめる