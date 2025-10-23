（C）2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L660110

写真拡大

『サンリオキャラクターズ　ぽよよんえあぽ〜と』第六弾が到着！　パイロット姿の「あひるのペックル」とCA姿の「こぎみゅん」の「BIGぬいぐるみ」が新登場する。

☆第6弾デザインぬいぐるみをチェック！（写真5点）＞＞＞

10月24日（金）より、モーリーファンタジー・PALOにて展開開始される可愛いサンリオキャラクターズのぬいぐるみをご紹介♪
サンリオのキャラクターたちの ”空港” をテーマにしたオリジナルデザインが楽しめる「サンリオキャラクターズ　ぽよよんえあぽ〜とBIGぬいぐるみ」第六弾として、パイロット姿の「あひるのペックル」とキャビンアテンダント姿の「こぎみゅん」の「BIGぬいぐるみ」が登場する。

パイロット姿の「あひるのペックル」は凛々しさを感じられる真っ直ぐな瞳にパイロット帽がとっても格好いい♪　安心して空の便をお任せできそう。

CAの「こぎみゅん」は上品なサテン生地風スカートに、リボンが可愛さをプラス。ピンクコーデで愛らしさ溢れつつ、 ”しごでき” 感も！
お部屋にお迎えしたくなるちょこんとおすわり姿がかわいいです♪

モーリーファンタジー、モーリーファンタジーｆ、PALO、オンラインクレーンゲーム モーリーオンラインにて順次展開されていくので、どうぞお楽しみに！

また、プライズ用景品の展開を記念し「ぽよよんえあぽ〜とBIGぬいぐるみ　8体セット（8月〜10月）」が抽選で1名さまに当たるSNSキャンペーンを開催！
詳細は公式アカウントを確認してね。

（C）2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L660110