Photo: 長谷川賢人 取材の前日に、うっかり手をケガしちゃいました…。軟膏を塗りながら「すごい痛いんですけど」と誰かに言いたくなったんですが、結局、この痛みは僕にしかわからないんですよね。伝えようとしても「ズキズキ」とか「ヒリヒリ」とか、ぼやっとした表現になっちゃったり。そうしたら、できるっていうんですよ。「痛み」の伝えにくさを、テクノロジーで解決しようとしている