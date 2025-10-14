女優の嵐莉菜が「ＴＧＣ北九州２０２５」のオフショットを披露した。１４日までにインスタグラムを更新し「ＴＧＣ北九州２０２５ありがとうございました！まずは、Ｏｕｔｆｉｔｔｅｒｌａｂステージのオフショいかがでしたか？」とつづり、白のハットを被ってボタンシャツにダウン、脚が見えるショートパンツ姿をアップ。「会場に来てくださった方々、名前を呼ぶ声や歓声がすごく聞こえて、本当に本当に嬉しかったで