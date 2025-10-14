あらゆるギャンブルに精通し、どんな場面でも貪欲に勝ちを狙う男・じゃい。馬券でマンションを買ったという芸能界屈指のギャンブラーが、人生を勝ち抜く極意を教えます。【今週のお悩み・第179回】先日のWIN5ですが、4億円の配当となりましたが、あんなの無理でしょう（笑）。私は最初のレースで数千円が無駄になってしまいました。でも夢がありますよね。ということで当方貧乏サラリーマンにて、予算に限りのある中で、どうやった