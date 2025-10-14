2年連続の世界一に向け、視界は良好だ。大谷翔平（31）が所属するドジャースは10月9日（現地時間、以下同）、本拠地・ドジャースタジアムでフィリーズ相手に勝利。3勝1敗で、地区シリーズ突破を決めた。スポーツ紙記者の話。【写真】大谷が「許せなかった」と見られる「妊娠中の真美子さん」が映った着工式の写真。すぐに削除された「フィリーズとの4試合で大谷本人が1安打しか放てなかったのは今後に向け少し不安が残りますが、