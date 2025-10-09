7回2死一、三塁のピンチしのぐも…8回シュワーバーに被弾など崩れる【MLB】フィリーズ 8ー2 ドジャース（日本時間9日・ロサンゼルス）ドジャースは8日（日本時間9日）、本拠地で行われたフィリーズとの地区シリーズ第3戦に2-8で敗れ、対戦成績は2勝1敗となった。7回から4番手で登板したクレイトン・カーショー投手が2回5失点と炎上。米メディアは起用法に疑問を呈した。米ポッドキャスト番組「That’s Ball Folks!」の司会を務