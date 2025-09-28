◇女子ゴルフツアーミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン最終日（2025年9月28日宮城県利府GC＝6590ヤード、パー72）首位と2打差の10位から出た菅楓華（20＝ニトリ）が8バーディー、1ボギーの65をマークし、通算9アンダーで逆転し、ツアー初優勝を飾った。2日目を終えて6人が首位に並ぶ大混戦を制した。最終組から3組前の菅は、1番から3番まで3連続バーディーと好スタートを切ると、5番と8番でも伸ばした。10番で