ESSE読者から寄せられる見た目のお悩みのなかで、もっとも多いのが「下腹ぽっこり」。そこで今回は、骨格調整トレーナーのNaokoさんに、下腹やせに効果的な4つの股関節ストレッチの方法を伺いました。「上半身と下半身をつなぐ股関節が整えば運動効率が向上しておなかも引っ込み、一生歩ける体になれます」とNaokoさん。毎日続けて、すっきりしたおなかを目指しましょう。股関節ストレッチの効果アップ？まずはポイントをチェック