V・ファーレン長崎が22日にクラブ公式X(旧ツイッター/@v_varenstaff)を更新し、来場者に配布する『オリジナルデザイン ベースボールシャツ』を公開した。J2・2位の長崎は、10月18日にホームで行われる第33節でヴァンフォーレ甲府と対戦。同試合に向けて満員プロジェクトを実施し、来場者全員に『オリジナルデザイン ベースボールシャツ』をプレゼントすると告知していた。クラブは「甲府戦はスタジアム満員DAY! ベースボール