9·î21Æü¤«¤é½©¤ÎÁ´¹ñ¸òÄÌ°ÂÁ´±¿Æ°¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢22Æü¤ÎÄ«¡¢ÆÁÅç»Ô¤Î¹ñÆ»±è¤¤¤Ç¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤é¤Ë¸òÄÌ°ÂÁ´¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡Ö¿Í¤ÎÇÈ¡×ºîÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆÁÅçÃæ±û·Ù»¡½ð¤Ç¤Ï22Æü¤ÎÄ«¡¢½©¤ÎÁ´¹ñ¸òÄÌ°ÂÁ´±¿Æ°¤Î³«»Ï¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤Ï¤¸¤á¤ËÁ¥ËÜ²Âµ±½ðÄ¹¤¬¡Ö¸©Ì±¤Î¸òÄÌ°ÂÁ´°Õ¼±¤ò¹â¤á¡¢»àË´»ö¸Î¥¼¥í¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¡×¤È°§»¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¢¤È¡¢¸òÄÌ°ÂÁ´¶¨²ñ¤äÃÏ¸µ´ë¶È¤Î¿Í¤¿¤ÁÌó100¿Í¤¬¡¢¹ñÆ»±è¤¤¤Ë300¥áー¥È¥ë¤Î¡Ö¿Í¤ÎÇÈ¡×¤òºî¤ê¡¢¡Ö