【MLB】ドジャース2ー1ジャイアンツ（9月18日・日本時間19日／ロサンゼルス）【映像】山本由伸の魔球にイライラ！→バット叩きつけ9月18日（日本時間9月19日）に行われたロサンゼルス・ドジャース対サンフランシスコ・ジャイアンツの一戦で、ドジャース・山本由伸に三振を喫した打者が悔しさを爆発させた。3回表ジャイアンツの攻撃、2番ラファエル・ディバースに対して山本は、初球、外角低めのボールゾーンへと投じた15