フィリーズ戦に「1番・投手」で投打同時出場【MLB】ドジャース ー フィリーズ（日本時間17日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、本拠地のフィリーズ戦に「1番・投手」で投打同時出場し、メジャー自己最速タイとなる101.7マイル（約163.7キロ）を記録した。初回1死、本塁打王を争うシュワーバーを迎えたところだった。初球、内角低めへのフォーシームで101.7マイルを計測。ファウルでカウントを