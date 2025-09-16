広島市の広陵高野球部の暴力問題で、野球部員や保護者の代理人弁護士は16日、「無関係の生徒への誹謗中傷が発生している」として、交流サイト（SNS）上の投稿の削除請求や発信者情報開示請求などの法的措置を取ると明らかにした。