「これ本当にプチプラ！？」と思わず二度見してしまそうな【セリア】のトートバッグ。シンプルながらも絶妙にトレンドを押さえたデザインで、サブバッグやちょっとしたお出かけなど、さまざまな場面で重宝しそうです。今回は、@ftn_picsレポーターが見つけた、大人世代におすすめの「おしゃれトートバッグ」を紹介します。 メッシュをさりげなく取り入れて 【セリア】「トートバッグ 片面メ