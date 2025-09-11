コンセプトカーとの違い注目のEV、新型『BMW iX3』が発表されました。『ノイエ・クラッセ』（新しいクラスの意味）と名付けられていたコンセプトカーをティザーとしていた様に、BMWとして大変重要なクルマだということが伺えます。ソフトウェアなどが大幅に進化しているようですが、デザインもこれまでのBMWとは異なるアプローチがあります。【画像】小さくなったキドニーグリル！新型BMW iX3と文中に登場する関連モデルたち全24