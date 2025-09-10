阿南市の小学校で9月10日、鳴門教育大学の留学生と児童が交流授業を行い、異文化について学びました。異文化交流の授業を受けたのは、阿南市の吉井小学校の6年生9人です。これは、国際社会で活躍できるよう、子どもたちの英語力向上と海外の文化を知ってもらおうと、県教育委員会が行いました。授業では、鳴門教育大学に留学しているコートジボワール人のルイーズさんと、パプアニューギニア人のメッキ&#1