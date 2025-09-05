記者団の取材に臨む石破首相＝5日午前、首相官邸自民党総裁選前倒しの是非を巡り、共同通信は党所属国会議員295人の意向を調査した。5日時点で、賛成する考えを示したのは120人超で、反対50人弱を大幅に上回った。臨時総裁選の実施には議員295人と47都道府県連各代表を合わせた総数の過半数172人の賛成が必要で、未定としている4割程度の議員の動向が結果を左右する。都道府県連では、12道県連が5日までに賛成を決定した。共同