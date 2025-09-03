[9.3 U23アジア杯予選GL第1戦 日本 3-0 アフガニスタン ヤンゴン]“ロス五輪世代”のU-22日本代表は3日、AFC U23アジアカップ予選のグループリーグ初戦でU-22アフガニスタン代表と対戦し、3-0で勝利した。前半8分にチーム最年少の18歳FW新川志音が先制ゴールを挙げ、43分にはMF名和田我空が追加点。後半アディショナルタイムにはFW後藤啓介がFKを直接沈めた。中2日の6日にはU-22ミャンマー代表と対戦する。来年1月にサウジアラ